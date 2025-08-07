Catanzaro, “Un gelato per un sorriso”: dolci emozioni per i piccoli pazienti dell’Aou “Dulbecco”

2 minuti per la lettura

“Un gelato per un sorriso”: dolci emozioni per i piccoli pazienti dei reparti di pediatria, oncologia pediatrica e talassemia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

CATANZARO – Un cono gelato, un sorriso sincero, un momento di dolcezza capace di rompere, anche solo per un attimo, il ritmo scandito delle cure ospedaliere. È questo il cuore pulsante dell’iniziativa “Un gelato per un sorriso”, che ieri (6 agosto) ha coinvolto i piccoli pazienti dei reparti di pediatria, oncologia pediatrica e talassemia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Promossa dalla Sezione di Catanzaro della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (SMOCSG), l’iniziativa ha portato nei corridoi dell’ospedale una ventata di normalità e tenerezza, grazie all’impegno del dott. Carmine Napolitano e del dott. Saverio Salerno, Cavalieri dell’Ordine e promotori dell’evento. Nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, i due rappresentanti hanno partecipato in nome di tutta la Delegazione, coordinandosi con una Direzione Sanitaria attenta e sempre sensibile alle esigenze dei più piccoli, che ha accolto con entusiasmo la proposta.

Fondamentale il contributo del dott. Giuseppe Raiola, responsabile del reparto di Pediatria, e della dottoressa Maria Concetta Galati, alla guida dell’Oncoematologia pediatrica, che hanno reso concretamente possibile questo momento di festa. A rendere ancora più speciale la giornata, la storica Gelateria Amedeo di Catanzaro ha offerto i suoi gelati artigianali ai piccoli degenti. Coni e coppette hanno colorato la mattinata, ma soprattutto hanno acceso volti e cuori.

Il successo dell’iniziativa lascia spazio alla speranza. “Un gelato per un sorriso” sarà ripetuto, con l’auspicio che possa diventare un appuntamento fisso. Un rituale di dolcezza e umanità che accompagni i piccoli pazienti lungo il loro percorso di cura. In un mondo che corre veloce, fermarsi per donare un momento di gioia è un atto rivoluzionario. E ieri, all’AOU “Dulbecco”, questa piccola rivoluzione ha avuto il sapore del cioccolato, della fragola, della vaniglia… e dell’amore.