Molestie alla vicina, coniugi in arresto nel Catanzarese

CATANZARO – I carabinieri della Stazione di San Vito sullo Ionio hanno arrestato a Centrache (Cz), due coniugi in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, in aggravamento di un precedente provvedimento cautelare del divieto di dimora nel comune di Olivadi e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per violazione delle prescrizioni.

L’ipotesi è che i due, già vicini di casa della donna, abbiano minacciato e posto in essere rumori molesti nonché compiuto danneggiamenti nei confronti della vittima, una 47enne. I due coniugi sono stati arrestati e tradotti in una loro abitazione, in un altro Comune, agli arresti domiciliari.