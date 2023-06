Girifalco, morta la donna investita su corso Migliaccio. Arrestato il guidatore

1 minuto per la lettura

GIRIFALCO (CZ) – Nella serata del 31 maggio a Girifalco si è verificato un grave incidente su corso Migliaccio. Il bilancio poteva essere più pesante considerando che in quel momento la via principale della città era ancora molto affollata.

Erano da poco passate le 22 quando una Fiat Panda condotta da un 50enne del luogo investiva sulle strisce pedonali due persone, madre e figlio, rispettivamente di 74 e 53 anni. Immediati i soccorsi, sul posto i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e il 118.

Ad avere la peggio è stata la donna che, dopo aver perso conoscenza, gravemente ferita è stata trasportata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove è giunta in condizioni critiche con diversi traumi. Meno gravi le condizioni del figlio che tuttavia ha subito anch’egli qualche trauma.

Il conducente della vettura, dopo i dovuti soccorsi prestati alle vittime, è stato sottoposto dai militari all’alcoltest che confermava un tasso alcolemico molto al di sopra del limite consentito. Per tale motivo l’uomo è stato accompagnato negli uffici del Comando Compagnia dove da lì a poco è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per il reato previsto dall’art. 590 bis del Codice penale (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Siano a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella mattinata di oggi, venerdì 2 giugno, la donna è deceduta. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.