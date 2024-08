Simeri Crichi, perde il controllo dell'auto e si ribalta

1 minuto per la lettura

Incidente stradale a Simeri Crichi: una donna perde il controllo dell’auto per cause ancora da accertare si ribalta

La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina (2 agosto 2023) alle ore 8 e 30 circa nel comune di Simeri Crichi, in località Strada del Bosco, per un incidente stradale.

Una la vettura coinvolta, una Volkswagen Polo, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo la sola conducente (classe 1989) che veniva estratta dall’abitacolo dalle unità vigilfuoco ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.