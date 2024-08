Paura nella notte a Lamezia, un incendio distrugge un deposito fiori

1 minuto per la lettura

Un vasto incendio nella notte ha distrutto un deposito serra di fiori a Lamezia. Le cause del rogo sembrerebbero accidentali

Un grave incendio ha colpito nella notte tra l’11 e il 12 agosto un deposito serra di vendita di composizioni floreali a Lamezia Terme. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale sono state impegnate dalle ore 2.00 circa in via degli Itali per le operazioni di spegnimento del rogo le cui cause sarebbero accidentali.

Ad essere interessato dall’incendio di Lamezia, un capanno con copertura in lamierato che era adibito a serra con annessa cella frigorifera e deposito di vasi ed altro materiale utilizzato per il confezionamento di composizioni di fiori.

Le fiamme hanno completamente distrutto il capanno. Le elevate temperature ed il fumo denso hanno danneggiato la facciata esterna e gli infissi di una palazzina poco vicino al rogo.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco c’è stata la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza del sito. Questo ha evitato il propagarsi delle dell’incendio all’intera attività e ha consentito la bonifica dell’area.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto, anche la polizia di stato per gli adempimenti di competenza.