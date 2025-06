Furto di cavi elettrici: otto comuni del catanzarese senza acqua

1 minuto per la lettura

Il furto di cavi elettrici nell’impianto del Campo Pozzi “Ancinale Basso” ha interrotto il servizio idrico in diversi comuni del catanzarese. I tecnici al lavoro per il ripristino.

CATANZARO – Un probabile furto di cavi elettrici ha mandato in tilt il servizio idrico, lasciando questa mattina 28 giugno 2025, senz’acqua diversi comuni del Catanzarese. A essere interessate sono le utenze servite dallo schema idrico “Ancinale Basso” nei comuni di Sant’Andrea, San Sostene, Davoli, Satriano, Soverato, Montepaone, Montauro e Stalettì. Secondo quanto comunicato da Sorical, l’interruzione della fornitura è dovuta al fermo dell’impianto del Campo Pozzi “Ancinale Basso”. Il personale di SoRiCal, intervenuto sul posto, ha riscontrato evidenti segni di effrazione agli accessi dei locali tecnici della struttura.

Al momento, l’azienda – fa sapere- non è in grado di fornire dettagli precisi sui tempi di ripristino del servizio. “Sarà cura di SoRiCal S.p.A. fornire tempestivamente aggiornamenti in merito”, si legge in una nota ufficiale. I tecnici intanto sono al lavoro per valutare l’entità del danno e procedere con le riparazioni necessarie. L’ipotesi più accreditata resta quella di un furto mirato, che ha lasciato a secco migliaia di cittadini.