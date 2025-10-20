Incidente stradale a Sellia Marina, quattro feriti

1 minuto per la lettura

I Vigili del Fuoco di Catanzaroe Sellia sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto tre autovetture in viale Emilia a Sellia Marina (CZ). Quatto le persone ferite.

Un incidente stradale, oggi, lunedì 20 ottobre, intorno alle 7 del mattino in Viale Emilia, a Sellia Marina, pressi del Centro Commerciale, ha coinvolto tre autovetture: una Fiat Panda, una Citroën C3 e una Fiat 500.

TRE MEZZI COINVOLTI NELL’INCIDENTE STRADALE A SELLIA MARINA

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, e del distaccamento di Sellia Marina.

Quattro complessivamente le persone rimaste ferite.

Intervento dei Vigili del Fuoco a Sellia Marina

QUATTRO PERSONE FERITE

I due occupanti della Fiat 500, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono state estratti dai Vigili del Fuoco e affidate al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Anche i conducenti delle altre due vetture, che presentavano lievi malori, sono stati accompagnati presso l’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

DISAGI NELLA VIABILITÀ

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e la gestione della viabilità.

Durante le operazioni di soccorso si sono registrati disagi alla circolazione, con transito consentito su una sola corsia a senso unico alternato fino al termine delle operazioni.