Bomba esplode davanti negozio di Lamezia, indagini dei carabinieri che visionano le telecamere

1 minuto per la lettura

Una bomba artigianale fatta esplodere davanti ad un negozio a Lamezia Terme. Danneggiata la saracinesca. Si teme una nuova escalation nelle intimidazioni

Un gesto riconducibile a ritorsioni per questioni private oppure il racket delle estorsioni torna a farsi sentire a Lamezia Terme?

Su questo stanno indagando carabinieri a seguito dell’esplosione di un ordigno artigianale di medio potenziale fatto esplodere all’ingresso del punto vendita di prodotti per l’igiene del noto franchising “Splendidi e splendenti”.

BOMBA ARTIGIANALE ESPLODE DAVANTI NEGOZIO

L’ordigno ha danneggiato la parte bassa della saracinesca. Il boato ha rotto il silenzio della notte in via Salvatore Miceli (quartiere Razionale) una zona centrale della città. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere dell’attività commerciale e sentendo anche i titolari stessi.