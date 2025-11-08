Pistola clandestina in magazzino, un arresto a Feroleto Antico

1 minuto per la lettura

Carabinieri arrestano un 57enne di Feroleto Antico per detenzione illegale di arma clandestina. Sequestrata una pistola Walter e 75 cartucce. Disposti gli arresti domiciliari.

I Carabinieri di Pianopoli hanno arrestato un uomo di 57 anni per detenzione di una pistola clandestina. L’operazione si è svolta la mattina del 5 novembre. L’uomo vive a Feroleto Antico.

Durante una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura di Lamezia Terme, i militari hanno trovato una pistola clandestina. L’arma era nascosta in un magazzino accanto alla casa.

PISTOLA CLANDESTINA NEL MAGAZZINO, IL SEQUESTRO



Gli agenti hanno rinvenuto una pistola Walter 9, calibro 6.35. Insieme alla pistola, c’erano due caricatori e 75 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina.



Dopo l’arresto, i Carabinieri hanno accompagnato l’uomo alla Casa Circondariale di Catanzaro. L’udienza di convalida si è svolta il 7 novembre davanti al G.I.P. di Lamezia Terme. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.