Catanzaro, cane antidroga scopre hashish nel parco di Mater Domini

1 minuto per la lettura

A Catanzaro, nel quartiere Gagliano, il cane antidroga Batik, femmina di pastore belga del Nucleo Cinofili, ha scovato circa 30 grammi di hashish nascosti tra i rifiuti vicino ai bagni pubblici del Mater Domini.

Operazione a tappeto dei Carabinieri di Catanzaro. Oltre cinquanta militari hanno controllato parchi, piazze e attività commerciali della città. Le verifiche si sono concentrate nel quartiere Gagliano, tra via Tommaso Campanella e via Smaldone.

BATIK, IL CANE ANTIDROGA IN AZIONE A CATANZARO

Durante le perlustrazioni, protagonista è stata Batik, una femmina di pastore belga del Nucleo Cinofili. Con il suo fiuto infallibile, il cane antidroga ha scoperto circa 30 grammi di hashish nascosti tra i rifiuti vicino ai bagni pubblici del parco di Mater Domini. La droga era occultata tra calcinacci e plastica, ma Batik l’ha individuata scavando nel punto preciso. La sostanza sequestrata a carico di ignoti.

CONTROLLATI OLTRE 80 VEICOLI

Le pattuglie hanno inoltre identificato un centinaio di persone e controllato oltre ottanta veicoli. Sei le sanzioni elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza. Un’auto sequestrata per assenza di copertura assicurativa.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Gagliano, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’Asp, hanno eseguito controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’igiene alimentare. Le verifiche hanno interessato diversi bar e ristoranti del centro.

CATANZARO, LAVORATORE IRREGOLARE IN UN BAR DELLA CITTÀ

In un bar cittadino trovato un lavoratore irregolare e altri quattro dipendenti privi di formazione e sorveglianza sanitaria obbligatorie. Sono emerse anche violazioni igieniche e mancanza di tracciabilità degli alimenti. L’attività sospesa e le sanzioni ammontano a oltre 20 mila euro.

L’operazione dei Carabinieri rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle norme a Catanzaro.