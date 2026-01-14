Auto in un burrone nel lametino, salvata una donna

1 minuto per la lettura

Momenti di paura tra San Mango d’Aquino e Falerna: un’auto finisce in un burrone di oltre 20 metri. La conducente estratta viva dai Vigili del fuoco e portata all’ospedale di Lamezia

LAMEZIA TEMRE – Auto in un burrone e la conducente, recuperata dai vigili del fuoco, trasportata all’ospedale di Lamezia. L’incidente nella tarda serata di ieri, martedì 13 gennaio 2026, quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sull’arteria di collegamento tra i comuni di San Mango d’Aquino e Falerna.

AUTO PRECIPITA NEL BURRONE, SALVATA UNA DONNA

L’auto condotta dalla donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e precipitando in un burrone con un dislivello di oltre 20 metri, ribaltandosi. All’interno dell’autovettura si trovava la sola conducente che, raggiunta dai vigili del fuoco, è stata estratta dall’abitacolo, immobilizzata su barella spinale in dotazione alla squadra e recuperata fino al piano stradale mediante l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

La donna Successivamente affidata al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e il trasferimento all’ospedale. Ultimate le operazioni di soccorso, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.