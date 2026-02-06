Decollatura, tagli abusivi nei boschi: individuati due responsabili

1 minuto per la lettura

Tagli abusivi di alberi scoperti nella Presila catanzarese, a Decollatura: i carabinieri forestali individuano due responsabili

CATANZARO – Un grave episodio di danneggiamento del patrimonio boschivo scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta nel territorio di Decollatura, nel Catanzarese. Durante un servizio di controllo mirato, i militari hanno accertato il taglio abusivo di 37 piante di alto fusto, ben oltre quanto previsto dal progetto di utilizzazione forestale autorizzato.

L’intervento illecito ha provocato un evidente deterioramento del paesaggio e un significativo danno ambientale. L’azione dei Carabinieri Forestali ha consentito di individuare i due presunti responsabili in flagranza di reato, mentre erano ancora impegnati nelle operazioni di abbattimento. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della documentazione presentata, compresa la genuinità dei verbali e delle dichiarazioni relative all’autorizzazione al taglio.