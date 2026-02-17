1 minuto per la lettura

Controlli a Sellia Marina, scoperti sette lavoratori irregolari, assunti in nero, e gravi violazioni sulla sicurezza in due cantieri. Multe da 45mila euro.

I Carabinieri di Sellia Marina hanno sospeso due cantieri edili per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e irregolarità occupazionali. I controlli sono stati eseguiti con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato territoriale dell’Asp di Catanzaro, nell’ambito di un piano di verifiche nei cantieri attivi della provincia.

SELLIA MARINA, CANTIERI SOSPESI PER LAVORO NERO E IRREGOLARITÀ SULLA SICUREZZA

Durante l’ispezione in un’area dove è in costruzione un nuovo capannone commerciale, i militari hanno scoperto sette lavoratori irregolari su nove, privi dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Le imprese coinvolte non disponevano dei documenti previsti per la sicurezza né del Piano operativo di sicurezza (POS) aggiornato.

Un’altra ditta utilizzava apparecchiature elettriche non a norma, in violazione delle norme tecniche e di prevenzione degli incidenti. Gli investigatori hanno inoltre accertato la mancanza di recinzioni protettive e l’assenza delle misure minime di segnalazione del cantiere.

Al termine dei controlli, i Carabinieri hanno disposto la sospensione di due dei quattro cantieri e notificato sanzioni amministrative per oltre 45mila euro. L’operazione rientra in un’attività di monitoraggio più ampia coordinata dal Comando provinciale di Catanzaro, finalizzata a contrastare il lavoro nero e ad aumentare la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.