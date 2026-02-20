Catanzaro, chiusa via Carlo V, edificio pericolante rischia il crollo

1 minuto per la lettura

Paura nel centro di Catanzaro per un vecchio edificio pericolante. Vigili del Fuoco sul posto, via Carlo V chiusa al traffico

CATANZARO – Disagi e preoccupazione nel cuore del capoluogo calabrese. Un vecchio edificio abbandonato, ormai logorato dal tempo e dalle intemperie, ha costretto le autorità a chiudere d’urgenza via Carlo V, una delle arterie vitali per la circolazione automobilistica del centro di Catanzaro.

EDIFICIO PERICOLANTE, CHIUSA VIA CARLO V

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato anomalie nella struttura della costruzione. Immediatamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per una verifica di stabilità approfondita. Dopo i primi rilievi, i tecnici hanno confermato lo scenario peggiore: il maltempo degli ultimi giorni, unito al prolungato stato di incuria dell’immobile, ha provocato il crollo di diverse porzioni di pareti e solai all’interno della struttura.

MURATURE PERICOLANTI E PERICOLI PER I CITTADINI

La situazione appare critica soprattutto per quanto riguarda le facciate esterne. I Vigili del Fuoco hanno infatti accertato una grave instabilità delle murature perimetrali, che presentano un evidente e pericoloso rigonfiamento verso la sede stradale. Di conseguenza, il rischio che detriti o intere parti di muro possano abbattersi sulla carreggiata è diventato troppo elevato per garantire la sicurezza pubblica.

VIABILITÀ IN TILT, VIA CARLO V CHIUSA



Per queste ragioni, il comando ha disposto l’immediata interdizione al transito del tratto stradale interessato. Attualmente, la polizia locale presidia l’area per deviare il flusso veicolare su percorsi alternativi.

Inoltre, nelle prossime ore, gli enti competenti effettueranno ulteriori accertamenti tecnico-strumentali per stabilire l’entità dei danni e pianificare gli eventuali interventi di messa in sicurezza o di demolizione controllata.

«La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta», fanno sapere dalle autorità locali, mentre si attende il completamento delle perizie per ripristinare la normale circolazione in una zona già congestionata dal traffico cittadino.