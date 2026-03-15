Catanzaro, interruzione fornitura idrica in alcune zone, ecco dove

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Interruzione della fornitura idrica a Catanzaro a causa di una rottura sulla condotta che alimenta il serbatoio Catanzaro Sala

CATANZARO – Per cause in corso di accertamento il livello del serbatoio Sala gestito da Sorical risulta non idoneo a garantire la distribuzione che pertanto risulta interrotta su quartiere Germaneto e via Fares di Catanzaro. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata di domani 16 marzo 2026.

Intanto, dopo le verifiche effettuate, Sorical ha informato gli uffici comunali che a seguito di un’improvvisa rottura della sua condotta adduttrice che alimenta il serbatoio Catanzaro Sala, gestito da Sorical stessa, al momento risulta essere interrotta la fornitura idrica. Le squadre operative, fa sapere la Società che gestisce le risorse idriche calabresi, sono allertate per la riparazione. I tempi strettamente tecnici per l’organizzazione del cantiere e la realizzazione dell’intervento fanno sì che, salvo imprevisti, Sorical, secondo quanto comunicato, conta di ultimare l’intervento per le ore 14.00 di oggi per poi avviare il ripristino degli impianti.