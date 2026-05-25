Lamezia, incendio autoarticolato sulla 280, malore per un conducente

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Traffico interrotto per oltre un’ora sulla statale 280 a Lamezia per l’incendio di un autoarticolato con cella frigorifera

LAMEZIA TERME – Attimi di paura sulla statale 280 per l’incendio di un’autoarticolato, distrutto dalle fiamme, e un malore avvertito da uno dei conducenti. Il mezzo pesante, dotato di cella frigorifera, nel tardo pomeriggio di oggi (25 maggio 2026) ha preso fuoco (probabilmente per un cortocircuito) sulla statale 280 in direzione Lamezia Terme–Catanzaro. Sul posto sono intervenuti le squadre della sede centrale dei vigili del fuoco e del distaccamento di Lamezia Terme con il supporto di tre autobotti per il rifornimento idrico.

CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER OLTRE UN’ORA

L’incendio del mezzo, completamente distrutto dalle fiamme, ha causato la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia al fine di consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza. Un’ora dopo l’intervento, ripristinata la circolazione sulla carreggiata in direzione Catanzaro–Lamezia Terme anche se permane temporaneamente chiusa la corsia interessata dall’incendio sino al completo spegnimento degli ultimi focolai e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto presenti anche la Polizia Stradale, l’Anas ei sanitari del Suem 118 poiché uno dei conducenti del mezzo, presumibilmente a causa dello stato di agitazione conseguente all’incendio, accusava un lieve malore. Assistito dal personale sanitario del 118 le sue condizioni però non destano preoccupazione.