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Soverato, Carabinieri in e-bike per la sicurezza estiva, pattugliamenti più rapidi e sostenibili sul lungomare e nelle aree turistiche del Catanzarese

CATANZARO – Controlli più capillari, sostenibilità ambientale e maggiore vicinanza ai cittadini: sono questi gli obiettivi del potenziamento dei servizi di vigilanza avviato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, che ha introdotto l’utilizzo di moderne biciclette elettriche a pedalata assistita nelle aree costiere.

Un modello operativo già adottato in diverse realtà italiane e ora attivo anche nel Catanzarese, in particolare nelle località a forte vocazione turistica come Soverato, cuore della costa ionica. Qui i militari dell’Arma pattugliano quotidianamente arenili, lungomari e zone pedonali ad alta affluenza, soprattutto durante la stagione estiva.

CARABINIERI IN E-BIKE A SOVERATO

Le e-bike rappresentano un’evoluzione concreta nelle modalità di presidio del territorio. Grazie alla loro agilità, i Carabinieri possono muoversi rapidamente anche in aree difficilmente raggiungibili dai veicoli tradizionali, garantendo interventi tempestivi in caso di necessità.

Tra i principali vantaggi operativi emerge la mobilità silenziosa, che consente un avvicinamento discreto nelle aree affollate, aumentando l’efficacia dei controlli. A questo si aggiunge la possibilità di coprire lunghe distanze lungo piste ciclabili e tratti costieri, mantenendo una presenza continua e visibile.

MAGGIORE SICUREZZA E DIALOGO CON I CITTADINI

La presenza dei Carabinieri in bicicletta contribuisce anche a rafforzare la percezione di sicurezza tra residenti e turisti. Il contatto diretto facilita il dialogo con la popolazione, favorendo la prevenzione e l’assistenza immediata, soprattutto nei contesti balneari più frequentati.

Durante i pattugliamenti, i militari monitorano il rispetto delle norme, intervengono in caso di comportamenti pericolosi e garantiscono supporto ai bagnanti, rendendo il servizio più dinamico ed efficace.

E-BIKE, SCELTA SOSTENIBILE E INNOVATIVA

L’introduzione delle biciclette elettriche rientra nella più ampia strategia di modernizzazione dell’Arma dei Carabinieri, orientata verso soluzioni innovative e a basso impatto ambientale. L’utilizzo di mezzi a zero emissioni si inserisce infatti nel percorso “green” promosso dal Comando Generale.

Non si tratta solo di un aggiornamento logistico, ma di un cambio di approccio nella gestione del territorio: più efficienza, maggiore sostenibilità e un servizio sempre più vicino alle esigenze delle comunità locali.

SOVERATO MODELLO PER LA SICUREZZA ESTIVA

Nel contesto della stagione turistica, Soverato si conferma un punto di riferimento per l’applicazione di questo nuovo modello di pattugliamento. Le e-bike diventano così un presidio strategico lungo il litorale, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Un segnale concreto di come il controllo del territorio possa evolversi mantenendo intatta la propria missione: garantire sicurezza e tutela della comunità, con strumenti sempre più moderni e sostenibili.