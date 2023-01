Incendio in una casa di riposo di Catanzaro, 13 anziani messi in salvo

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Un incendio si è sviluppato nel corso della notte in una casa di riposo per anziani a Lamezia Terme (Catanzaro), mettendo a rischio la vita di 13 degenti, messi tutti in salvo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dal primo piano della struttura di tre piani in zona Capizzaglie di Lamezia Terme. Gli ospiti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari e trasferiti in una seconda struttura.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio, sono intervenuti anche carabinieri e polizia. Si indaga sulle origini del rogo.