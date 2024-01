Incidente a Lamezia Terme, muore una donna di 25 anni

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Tragico incidente nelle prime ore di questa mattina a Lamezia Terme, dove, in via Sebastiano Guzzi una vettura, una Nissan Pixo, è uscita di strada sbattendo contro un muro. A bordo c’erano quattro giovani, due uomini e due donne. La conducente, una giovane di 25 anni, è deceduta per l’impatto. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, per la messa in sicurezza del sito e della vettura e la polizia stradale di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.