Corigliano-Rossano, sequestrata nota discoteca per abusivismo

1 minuto per la lettura

La nota discoteca sul lungomare di Corigliano-Rossano è stata sequestrata per abusivismo, non aveva le dovute autorizzazioni.

CORIGLIANO- ROSSANO (COSENZA) – Un’operazione congiunta dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano e della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ha portato al sequestro preventivo di una nota discoteca situata sul lungomare della città. L’attività, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, sarebbe stata svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative.

A darne notizia sono i carabinieri e capitaneria di Porto del post in una nota congiunta. «Nel rispetto dei diritti dell’indagato – specificano- ancora da doversi ritenere soggetto alla presunzione di innocenza».

I controlli agli stabilimenti balneari e alle strutture turistico/ricettive, hanno portato i Militari ad effettuare un accesso ispettivo lo scorso 1 agosto 2024 presso una nota discoteca, sita sul lungomare di Corigliano-Rossano. E’ stato quindi accertato che il legale rappresentante della società che gestisce la struttura avrebbe aperto e gestito la discoteca in modo abusivo.

CORIGLIANO – ROSSANO ABUSIVISMO E MANCATE AUTORIZZAZIONI ALLA DISCOTECA SEQUESTRATA

La discoteca in questione, nell’ultimo periodo era particolarmente nota alle Forze dell’Ordine in quanto radunava un gran numero di giovani. Ciò portava a problematiche di ordine pubblico. Proprio a seguito del controllo, questi hanno potuto ulteriormente accertare condotte irregolari poste in essere dal legale rappresentante della società. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo su un suolo di oltre 3200 metri quadri.

Per questi motivi ed dopo aver esaminato gli atti conseguenti al controllo di Carabinieri e Capitaneria di Porto, l’Autorità Giudiziaria di Castrovillari ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza.