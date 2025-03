Incidente sull’Autostrada A2 a Gizzeria, 4 feriti

1 minuto per la lettura

Incidente stradale nella notte sull’Autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Gizzeria dove due auto si sono ribaltate sulla carreggiata direzione sud, 4 le persone rimaste ferite

GIZZERIA (CATANZARO) – Un grave incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme dopo che all’1.00 circa della notte tra sabato 15 marzo e domenica 16 marzo due auto hanno avuto un incidente. Lo scontro si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione Sud al Km 312 (nel territorio comunale di Gizzeria).

Coinvolte nell’impatto due vetture: una Fiat Panda ed una Peugeot 207 che, a seguito dello scontro si sono ribaltate sulla sede stradale. La ricostruzione della dinamica dell’incidente ai fini dell’eventuale attribuzione delle responsabilità è affidata agli uomini della Polizia stradale intervenuti assieme ai soccorsi sul luogo dell’incidente.

Quattro in totale i passeggeri che viaggiavano a bordo delle due vetture. Nello specifico, tre donne viaggiavano a bordo della Fiat Panda ed un uomo viaggiava a bordo della Peugeot 207. Le quattro persone coinvolte dopo essere state estratte dagli abitacoli sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem118 che, prestati i primi soccorsi li hanno trasferiti in ospedale per ulteriori controlli in relazione a possibili traumi interni e non visibili.

L’Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Mentre sul posto oltre alla polizia stradale per gli adempimenti di competenza è intervenuto anche il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.