Lamezia Terme, lite condominiale finisce a coltellate: un arresto

A Lamezia Terme, lite condominiale per un parcheggio finisce a coltellate: un 21enne arrestato dopo aver ferito gravemente un 26enne.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Momenti di pausa si sono vissuti nella serata di giovedì, 22 maggio 2025 a Sambiase di Lamezia Terme, dove un giovane di 26 anni è stato ferito a coltellate al culmine di una lite condominiale. L’intervento dei Carabinieri ha permesso l’arresto in flagranza di un 21enne, ritenuto il presunto responsabile del tentato omicidio.

LITE CONDOMINIALE PER IL POSTO AUTO CONTESO FINISCE A COLTELLATE E L’AGGRESSORE SI COSTITUISCE A LAMEZIA TERME

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite tra i due sarebbe scoppiata per futili motivi legati a questioni di vicinato, in particolare sembrerebbe per il posto auto conteso. Durante la discussione, il 21enne avrebbe estratto un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri, colpendo la vittima con due fendenti alla schiena. Il 26enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Lamezia Terme, dove è stato ricoverato.

Le indagini dei Carabinieri sono partite subito dopo il fatto, consentendo di risalire rapidamente all’identità dell’aggressore. Fondamentale è stato il contributo delle testimonianze raccolte e delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente poche ore dopo alla caserma della stazione di Sambiase, dove è stato arrestato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.