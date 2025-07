Catanzaro, autocisterna perde Gpl sulla Statale 106

1 minuto per la lettura

Sulla Statale 106 di Catanzaro, un’autocisterna ha perso Gpl. Strada interdetta e Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza.

CATANZARO – Momenti di tensione e preoccupazione a Catanzaro, dove una pericolosa perdita di GPL da un’autocisterna ha scatenato un’imponente operazione di sicurezza sulla Strada Statale 106. L’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, ha richiesto l’immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina. L’intervento tempestivo dei Vigili ha permesso di contenere la fuoriuscita di gas. Un primo intervento, questo dei vigili, indispensabile in attesa dell’arrivo delle squadre specializzate Nbcr/Lpg (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico/Gas di petrolio liquefatti) dalla sede centrale.

Gli esperti del Nbcr/Lpg, dotati di attrezzature specifiche, sono ora al lavoro per la fase più delicata e complessa dell’intervento: il travaso del Gpl. Le delicate operazioni prevedono il trasferimento del gas in fase liquida su una nuova autocisterna. La parte gassosa, invece, verrà smaltita in modo sicuro tramite combustione controllata in torcia. Un metodo che permette di bruciare il gas in modo sicuro, eliminando il rischio di un’esplosione. A causa dell’elevata pericolosità, il tratto di SS106 tra i quartieri Barone e Giovino è, al momento, interdetto al traffico fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Sul posto, la Polizia Stradale sta gestendo la viabilità e coordinando le operazioni.