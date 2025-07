Tragedia a Catanzaro, morti in un incidente padre e figlia di 7 anni

2 minuti per la lettura

Tragedia della strada a Catanzaro: in un incidente stradale sono morti un padre di 35 anni e la figlia di 7 anni

CATANZARO – Un pomeriggio di sole, che corre verso il mare mentre la costa del capoluogo festeggia la Madonna di Porto Salvo tra le onde dello Jonio. Una domenica d’estate che diventa tragedia sconvolgente. Nel pomeriggio, lungo via Emilia, arteria della periferia sud di Catanzaro, in un incidente stradale hanno perso la vita un uomo di 35 anni, Emanuele Scafidi, e la sua bambina, Giorgia, di appena 7 anni.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo era alla guida di una Volkswagen Golf quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto con una Fiat Panda. L’urto è stato talmente violento da far sbalzare fuori dall’abitacolo sia il 35enne che la figlia.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, come accertato dai sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. I soccorritori hanno tentato disperatamente di rianimare la bambina, praticando le manovre salvavita per diversi minuti, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano.

SCONTRO TRA DUE AUTO, MORTI PADRE E FIGLIA A CATANZARO, FERITE ALTRE DUE PERSONE

A bordo della Fiat Panda si trovavano due giovani, che sono rimasti feriti nell’incidente. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo del tragico impatto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi. Gli agenti si sono occupati dei rilievi del caso e della regolazione del traffico veicolare, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: saranno gli accertamenti tecnici e le testimonianze a chiarire le cause dell’impatto.

Una comunità sotto shock, quella di Catanzaro, di fronte a una doppia perdita che lascia senza parole. Una giovane vita spezzata troppo presto, insieme a quella del padre, in un pomeriggio d’estate che si è trasformato in un incubo.