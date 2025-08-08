Truffa sul Superbonus, sequestro per oltre 3 milioni di euro

1 minuto per la lettura

CATANZARO – La Guardia di Finanza di Soverato ha eseguito un sequestro preventivo di crediti d’imposta, disposto dal Gip su richiesta della Procura, per oltre 3 milioni di euro, ritenuti “indebitamente ottenuti attraverso un presunto abuso delle misure superbonus”.

Agli indagati è stata contestata “una serie di truffe aggravate” per il conseguimento di “erogazioni pubbliche che riguardano una serie di committenze per lavori di riqualificazione di immobili situati nelle regioni Calabria, Sicilia e Campania”.

La complessa attività di indagine che ha portato al sequestro, scrivono le fiamme gialle in una nota, è scattata con la denuncia dei proprietari di un complesso residenziale nel Soveratese, per poi allargarsi a ulteriori immobili per “i quali una società romana aveva acquisito crediti di imposta si è incentrata sull’indebita acquisizione di crediti d’imposta in ambito edilizio, con particolare riguardo al Superbonus, ossia lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico”.

Le indagini incentrate sull’analisi della documentazione amministrativa e l’analisi forense degli apparati informatici sequestrati agli indagati hanno consentito di delineare che “i lavori commissionati ad un General Contractor di Roma non sono mai iniziati e in parte abbandonati dopo le prime fasi, causando ingenti danni ai proprietari degli immobili, e che pertanto la società capitolina avrebbe asseverato crediti per lavori inesistenti”.