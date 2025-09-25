Calabrone killer a Catanzaro, morto per una puntura un 47enne

2 minuti per la lettura

Il 47enne di Catanzaro, Gianluca Assisi è morto a causa di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un calabrone

UNA tragedia, un grande dolore, ha colpito e lasciato sgomenta la comunità catanzarese.

Gianluca Assisi, 47 anni, è morto nella mattinata di mercoledì a seguito di uno shock anafilattico provocato dalla puntura di un insetto. Presumibilmente un calabrone, mentre si trovava nei terreni di famiglia alla periferia sud della città.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, con ambulanza ed elisoccorso, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per Assisi non c’è stato nulla da fare.

La notizia della scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità. Gianluca Assisi, marito e padre, viene ricordato come un uomo generoso e sorridente. Centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sui social, testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano.

Ieri, nella chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere Lido, si sono celebrati i funerali, con una grande partecipazione di cittadini, amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni.

Il sindaco Nicola Fiorita ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera città: «L’Amministrazione comunale e la Città tutta sono vicine alla famiglia Assisi in questo momento di incommensurabile dolore. Un ideale, sincero e forte abbraccio, in particolare, a Francesco Assisi, consigliere comunale, per la tragica perdita del fratello Gianluca, stroncato nel pieno degli anni. È uno snodo di vita assai duro e difficile da superare. A Francesco e ai suoi familiari giungano i nostri sentimenti di sentito cordoglio e calore umano».

La Lega Calabria, la Lega Catanzaro e il gruppo consiliare del Comune hanno parlato in una nota di “una tragedia immane”.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio, il gruppo consiliare di Forza Italia vicino al collega Francesco, che siede tra i banchi di Palazzo de Nobili nel gruppo azzurro.