Incidente stradale tra Nocera Terinese e Campora

Violento incidente stradale sulla Statale 18, tra Nocera Terinese e Campora: coinvolte tre auto, una BMW, una Nissan e e un Alfa Romeo. Vigili del Fuoco estraggono due feriti dalle lamiere

LAMEZIA TERME – Due feriti in ospedale è il bilancio di un violento incidente stradale, che ha coinvolto tre auto, avvenuto nella tarda serata di ieri, 16 gennaio 2026, sulla strada statale 18 nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni.

INCIDENTE STRADALE TRA TRE AUTO, DUE FERITI

Tre le autovetture, una BMW X3, una Nissan Qashqai e un’Alfa Romeo Stelvio, interessate allo scontro, mentre due persone rimaste incastrate all’interno dei veicoli estratte dai vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme. Sul posto anche il Suem 118 che ha trasportato i due feriti all’ospedale.

I vigili del fuoco hanno, inoltre, provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata all’incidente che ha causato la temporanea chiusura al traffico della strada statale 18 in direzione nord. Sul posto anche i carabinieri.