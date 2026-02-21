Incidente sulla SS18 a Falerna, scontro frontale tra auto e camion: morto un poliziotto

1 minuto per la lettura

Incidente sulla SS18 a Falerna, il poliziotto Giuseppe Spizzirri è morto in uno scontro tra la sua auto e un mezzo pesante.

FALERNA (CATANZARO) – Un gravissimo incidente stradale ha scosso questa mattina, 21 febbraio 2026, la comunità di Falerna e l’intero corpo della Polizia di Stato. L’agente di 54 anni, Giuseppe Spizzirri, ha perso la vita in uno scontro fatale lungo la Strada Statale 18.

Spizzirri, originario di Nocera Terinese ma residente a Falerna, stava viaggiando a bordo della propria vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, si è scontrato violentemente con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro sono risultate fatali e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

IL POLIZIOTTO MORTO NELL’INCIDENTE A FALERNA LAVORAVA ALLA POLIZIA DI FRONTIERA DELL’AEROPORTO DI LAMEZIA

Giuseppe Spizzirri era un volto noto e stimato tra i colleghi. Prestava servizio presso la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme, dove si occupava quotidianamente della sicurezza dello scalo calabrese. Al momento dell’incidente l’agente era libero dal servizio.

Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità. Il tratto della SS18 interessato dall’incidente ha subito rallentamenti per permettere la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli coinvolti.