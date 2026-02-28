Cortale, il dolore della comunità per la morte improvvisa di Roberto Dastoli

2 minuti per la lettura

Una morte improvvisa sopraggiunta a soli 17 anni, la comunità di Cortale si è stretta attorno alla famiglia di Roberto Dastoli

CORTALE (CATANZARO) – Non si dovrebbe dovere scrivere di una morte a diciassette anni perché questa è l’età ideale dei sogni, dei primi amori, della spensieratezza e delle scelte di vita che poi incideranno sui progetti futuri. Roberto Dastoli non potrà più condividerli con la mamma Pamela Cannito, il papà Antonio e i fratelli Michele e Andrea. Il suo cuore ha cessato di battere, nei giorni scorsi per una mortre improvvisa che ha lasciato due comunità attonite e incredule, quella natia di Cortale e quella di Girifalco della sua ragazza Nausica e dei compagni di scuola dell’Istituto Majorana.

Ma il cordoglio ha coinvolto tutto il comprensorio, in primis Jacurso, il paese del nonno scomparso che portava il suo stesso nome. Una famiglia affranta e sfortunata che da qualche anno fa aveva dovuto subire anche la perdita della giovane e apprezzatissima Vittoria, zia dello sfortunato ragazzo cortalese. Una folla di persone, in un silenzio surreale e più rumoroso di mille parole ha accompagnato la bara di Roberto nella Chiesa di Santa Maria Cattolica dove le autorità religiose hanno celebrato i funerali.

La comunità locale, forte dei suoi consolidati valori, si è stretta al dolore della famiglia, consapevole della rilevanza di una perdita incolmabile, perché quando ci lasciano importanti protagonisti del futuro non bastano le lacrime ed ogni parola diventa insufficiente per placare il dolore di chi più di tutti deve fare i conti una perdita così pesante in una vita che non potrà essere più la stessa.

LUTTO CITTADINO A CORTALE PER LA MORTE IMPROVVISA DI ROBERTO DASTOLI

L’esecutivo del primo cittadino, Francesco Scalfaro, ha proclamato il lutto cittadino “in segno di cordoglio per la tragica ed improvvisa scomparsa, unendosi al dolore dei familiari tutti e della Comunità locale”. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, le bandiere degli edifici comunali sono state esposte a mezz’asta, non mancando di invitare i cittadini, le attività commerciali, le associazioni e le istituzioni scolastiche ad osservare un momento di raccoglimento e silenzio, nel ricordo di un altro giovane cortalese che ha dovuto dare addio alla vita terrena.

Rimarranno i ricordi di un ragazzo che si è fatto volere bene per i suoi modi garbati in tutti i contesti nei quali ha avuto modo di farsi conoscere da quelli familiari a quelli del suo paese, a quelli scolastici. La pensilina girifalcese, dove Roberto ogni giorno aspettava il bus che lo avrebbe portato a casa, è divenuta un altare di fiori, un luogo di attesa si è trasformato in un posto nel quale si sono riversati i gesti di una generazione innamorata della vita, capace sempre di solidarizzare, condividere e ricordare sorrisi, quello di Roberto conquistava, che potranno appartenere solo all’album dei ricordi più belli