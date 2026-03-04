Sellia Marina, serre in casa per coltivare marijuana, arrestato 55enne

1 minuto per la lettura

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Sellia Marina accusato di coltivare marijuana attraverso l’utilizzo di serre in casa

VIBO VALENTIA – I Carabinieri della Stazione di Sellia Marina, in collaborazione con i militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato un 55enne del posto accusato di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All’interno del suo appartamento, sottoposto a perquisizione domiciliare anche a causa dell’odore di marijuana proveniente dai piani superiori e segnalato dal cane antidroga, i Carabinieri hanno, infatti, rinvenuto due serre artificiali perfettamente allestite. All’interno di queste serre i militari hanno scoperto sei piante di marijuana in fase di crescita, dotate di sistemi autonomi di aerazione, illuminazione e ventilazione. Un meccanismo che consentiva alle coltivazioni di poter crescere e svilupparsi con una certa autonomia.

Inoltre, in un’altra stanza, in questo caso adibita a deposito, i militari hanno rinvenuto ulteriori sostanze. Nello specifico erano presenti oltre 2000 semi di cannabis e circa 1 chilo di marijuana già essiccata. Una parte della marijuana, tra l’altro, era già suddivisa in barattoli per la conservazione e il successivo utilizzo. Recuperato anche materiale per il confezionamento e la pesatura, ritenuto indicativo della finalità di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal gip.