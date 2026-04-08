‘Ndrangheta, blitz della Polizia: 54 ordinanze cautelare tra Calabria e Nord Italia – I NOMI

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Maxi blitz della Polizia contro la ‘ndrangheta: 54 ordinanze cautelari tra Calabria e il nord Italia, diversi i reati contestati: dall’associazione mafiosa a droga, estorsioni, tentato omicidio.

CATANZARO – Un colpo durissimo ai vertici e alle ramificazioni della ‘ndrangheta. Alle prime luci dell’alba di oggi, 8 aprile 2026, la Polizia di Stato ha portato a termine una vasta operazione, denominata Jerakarni, che interessa cinque regioni italiane, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 54 soggetti. Le manette sono scattate contemporaneamente in diverse province: da Vibo Valentia, cuore dell’indagine (coinvolto il clan degli Emanuele operanti nelle Preserre) a Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, risalendo poi la penisola fino a Milano, Rovigo, Viterbo e toccando anche la Campania con Benevento.

UN ARCOBALENO DI REATI: DAL TRAFFICO DI DROGA ALL’UCCISIONE DI ANIMALI

Gli indagati dell’operazione denominata Jerakarni sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una serie impressionante di reati, tutti blindati dall’aggravante del metodo mafioso. Le accuse spaziano dai capisaldi del potere criminale a episodi di violenza: Associazione per delinquere di stampo mafioso. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Tentato omicidio, lesioni aggravate e detenzione di materiale esplodente. Estorsione, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e procurata inosservanza di pena. Tra i capi d’accusa figura anche l’uccisione di animali, spesso utilizzata dalle cosche come segnale intimidatorio o controllo brutale del territorio.

L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (Vv) – attive nei comuni del c.d. comprensorio delle Serre vibonesi – coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “doppia curva” di Milano.

IL COORDINAMENTO DELLA DDA E IL “CENTRO OPERATIVO” NELL’OPERAZIONE CONTRO LA ‘NDRANGHETA CHE HA PORTATO AGLI ARRESTI IN CALABRIA E NEL NORD ITALIA

L’inchiesta, che ha visto il coinvolgimento dello Sco, punta a scardinare non solo l’ala militare delle cosche, ma anche la rete di favoreggiamento e le strutture economiche che consentivano il riciclaggio di denaro sporco e l’intestazione fittizia di beni. I dettagli operativi saranno resi noti alle 10:30 di questa mattina presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro.

I NOMI DEGLI ARRESTATI:

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

ACCORINTI Gerardo BARTONE Ferdinando CAMPISI Antonio CARNOVALE Antonio CARNOVALE Michele CASTAGNA Giovanni CASTAGNA Maurizio CHIERA Domenico CHIERA Giuseppe D’ANGELO Michele EMANUELE Bruno EMANUELE Caterina EMANUELE Gaetano EMANUELE Nazzareno Salvatore EMMANUELE Giovanni EMMANUELE Salvatore FERDICO Marco GIAMPAOLO Giuseppe GRILLO Antonino IDÀ Arianna IDÀ Francesco IDÀ Franco IDÀ Marco IDÀ Michele cl. 91 IDÀ Michele cl. 97 LA BELLA Giovanni LIVOTI Santo MAMONE Damiano MAZZOTTA Filippo NARDO Domenico PARISI GIUSEPPE PARISI Pietro PROCOPIO Giuseppe Santo RASO Michele RIPEPI Michele SABATINO Alessio SABATINO Vincenzo SERRAO Gianluca SOLECKA Aurelia Klaudia STRAMONDINOLI, Marco SURIANI Gregorio TASSONE Domenico TASSONE Simone VALLELUNGA Vincenzo ZANNINO Domenico ZANNINO Salvatore ZUPO Gaetano

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