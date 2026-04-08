‘Ndrangheta, maxi blitz della Polizia: 54 arresti tra Calabria e Nord Italia – I NOMI

INDICE DEI CONTENUTI
- 1 UN ARCOBALENO DI REATI: DAL TRAFFICO DI DROGA ALL’UCCISIONE DI ANIMALI
- 2 IL COORDINAMENTO DELLA DDA E IL “CENTRO OPERATIVO” NELL’OPERAZIONE CONTRO LA ‘NDRANGHETA CHE HA PORTATO AGLI ARRESTI IN CALABRIA E NEL NORD ITALIA
Maxi blitz della Polizia contro la ‘ndrangheta: 54 arresti tra Calabria e il nord Italia, diversi i reati contestati: dall’associazione mafiosa a droga, estorsioni, tentato omicidio.
CATANZARO – Un colpo durissimo ai vertici e alle ramificazioni della ‘ndrangheta. Dalle prime luci dell’alba di oggi, 8 aprile 2026, la Polizia di Stato sta portando a termine una vasta operazione che interessa cinque regioni italiane, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 54 soggetti. Le manette sono scattate contemporaneamente in diverse province: da Vibo Valentia, cuore dell’indagine (coinvolto il clan degli Emanuele operanti nelle Preserre,) a Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, risalendo poi la penisola fino a Milano, Rovigo, Viterbo e toccando anche la Campania con Benevento.
UN ARCOBALENO DI REATI: DAL TRAFFICO DI DROGA ALL’UCCISIONE DI ANIMALI
Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di una serie impressionante di reati, tutti blindati dall’aggravante del metodo mafioso. Le accuse spaziano dai capisaldi del potere criminale a episodi di violenza: Associazione per delinquere di stampo mafioso. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Tentato omicidio, lesioni aggravate e detenzione di materiale esplodente. Estorsione, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e procurata inosservanza di pena. Tra i capi d’accusa figura anche l’uccisione di animali, spesso utilizzata dalle cosche come segnale intimidatorio o controllo brutale del territorio.
L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (Vv) – attive nei comuni del c.d. comprensorio delle Serre vibonesi – coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “doppia curva” di Milano.
IL COORDINAMENTO DELLA DDA E IL “CENTRO OPERATIVO” NELL’OPERAZIONE CONTRO LA ‘NDRANGHETA CHE HA PORTATO AGLI ARRESTI IN CALABRIA E NEL NORD ITALIA
L’inchiesta, che ha visto il coinvolgimento dello Sco, punta a scardinare non solo l’ala militare delle cosche, ma anche la rete di favoreggiamento e le strutture economiche che consentivano il riciclaggio di denaro sporco e l’intestazione fittizia di beni. I dettagli operativi saranno resi noti alle 10:30 di questa mattina presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro.
I NOMI DEGLI ARRESTATI:
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
1. ACCORINTI Gerardo
2. BARTONE Ferdinando
3. CAMPISI Antonio
4. CARNOVALE Antonio
5. CARNOVALE Michele
6. CASTAGNA Giovanni
7. CASTAGNA Maurizio
8. CHIERA Domenico
9. CHIERA Giuseppe
10. D’ANGELO Michele
11. EMANUELE Bruno
12. EMANUELE Caterina
14. EMANUELE Nazzareno Salvatore
13. EMANUELE Gaetano
16. EMMANUELE Salvatore
17. FERDICO Marco
18. GIAMPAOLO Giuseppe
20. IDA’ Arianna
21. IDA’ Francesco
22. IDA’ Franco
23. IDA’ Marco
25. IDA’ Michele cl.
28. MAMONE Damiano
38. SERRAO Gianluca
39. SOLECKA Aurelia Klaudia
40. STRAMONDINOLI, Marco
41. SURIANI Gregorio
43. TASSONE Simone
44. VALLELUNGA Vincenzo
46. ZANNINO Salvatore
47. ZUPO Gaetano
ARRESTI DOMICILIARI
IDA’ Marco
IDA’ Michele
NARDO Domenico
ZANNINO Domenico
OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE RESIDENZA
48. ALESSANDRIA Michelangela
49. D’AGOSTINO Lucia
50. FIORILLO Marco
51. FORTUNA Sascha Rosario Andrea
52. GIARDINO Domenico
54. LEANDRO Valerio
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