Belcastro, incidente mortale sulla statale 106

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Incidente stradale mortale sulla SS 106 Jonica a Belcastro (Catanzaro), mezzo pesante contro due auto causa un decesso e feriti. Strada chiusa al km 214,400, sul posto Anas, Vigili del Fuoco e 118.

La Strada Statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiusa al km 214,400, oggi venerdì 10 aprile 2026, in entrambe le direzioni nel comune di Belcastro, provincia di Catanzaro, a causa di un grave incidente stradale mortale. Un uomo di 64 anni, Umberto Scumaci, è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio a cavallo tra le province di Catanzaro e Crotone La vittima è un pensionato di Botricello che viaggiava a bordo di un’auto. Per cause in corso di accertamento l’utilitaria è rimasta schiacciata da un autoarticolato contro il guardrail. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra auto condotta da un uomo che ha riportato diverse ferite e traumi a causa dell’incidente. Il traffico è stato completamente bloccato in entrambe le direzioni fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

I MEZZI COINVOLTI NELL’INCIDENTE MORTALE

Il sinistro le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture. Nell’impatto, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. L’incidente ha provocato blocchi totali nel tratto di Belcastro, con ripercussioni sulla viabilità