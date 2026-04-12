Giallo a Germaneto, trovati resti umani, la procura apre un fascicolo

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La procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo di inchiesta sul ritrovamento di resti umani avvenuto a Germaneto durante le ricerche legate ad una denuncia di scomparsa di un uomo

CATANZARO – La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti e senza una indicazione precisa del possibile reato, a seguito del ritrovamento dei resti di un corpo avvenuto nei pressi di un’abitazione privata nel quartiere Germaneto a Catanzaro. La scoperta dei resti risale a venerdì.

In particolare, gli agenti delle Squadre volanti della Questura di Catanzaro si trovavano in perlustrazione proprio a Germaneto nell’area alla ricerca del proprietario di una casa, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa. Durante la battuta di ricerca, i poliziotti hanno scoperto i resti umani.

Al momento non è ancora chiaro se si tratti della stessa persona di cui la polizia aveva ricevuto la denuncia di scomparsa. La Procura ha di conseguenza aperto un fascicolo d’indagine per poter eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo ritrovato. Le indagini, delegate alla Squadra mobile della Questura di Catanzaro, sono volte in primo luogo all’identificazione dei resti e allo stesso tempo a comprendere circostanze e cause del decesso. L’obiettivo primario, ovviamente, è comprendere in tempi brevi se ci si trovi davanti ad un caso di morte naturale oppure se i resti umani sveleranno un caso diverso che può andare da una morte per suicidio ad un caso di omicidio.