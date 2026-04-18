Controlli a Lamezia: cantiere sospeso, elevate multe per 10mila euro

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Blitz interforze a Lamezia Terme dove i militari sospeso un cantiere per lavoro nero e multano ristorante per carenze igienico sanitarie. Sanzioni per oltre diecimila euro.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Una vasta operazione di controllo del territorio ha interessato nelle ultime ore il centro cittadino di Lamezia Terme. I Carabinieri della Compagnia locale, supportati dagli specialisti del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato Lavoro), hanno setacciato strade, cantieri e attività commerciali per contrastare l’illegalità diffusa, dal lavoro nero allo spaccio di stupefacenti.

CANTIERE SOSPESO A LAMEZIA E LAVORO NERO

Uno degli interventi più significativi ha riguardato il settore dell’edilizia. Durante l’ispezione in un cantiere edile, i militari del Nil hanno scoperto la presenza di un operatore impiegato totalmente “in nero”. La violazione ha fatto scattare immediatamente una sanzione amministrativa di circa 6.400 euro e, come previsto dalla normativa vigente, la contestuale sospensione dell’attività professionale per la ditta di costruzioni coinvolta.

RISTORAZIONE E IGIENE: CUCINE DA INCUBO

Il monitoraggio sulla salute pubblica, affidato al Nas, ha invece acceso i riflettori su un esercizio di ristorazione del centro. Gli ispettori hanno riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie. All’interno dei locali sono stati rinvenuti utensili in cattivo stato d’uso, sporcizia accumulata, ruggine e la totale assenza di protezioni idonee. Le irregolarità riscontrate hanno pesato sensibilmente sul bilancio totale delle sanzioni elevate durante il blitz.

SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO ANTIDROGA

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno controllato 32 veicoli e 68 persone. Il bilancio parla di 5 sanzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 3.000 euro, principalmente per il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’assenza di copertura assicurativa. Parallelamente, l’attività di contrasto al consumo di stupefacenti ha portato alla segnalazione in Prefettura di 5 persone, trovate in possesso di dosi di droga per uso personale.