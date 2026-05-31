Sila Piccola, incidente mortale lungo la statale 109

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Scontro tra due moto sulla statale 109 Quater a Sorbo San Basile:, muore Giuseppe Fragomeni, 26 anni, poliziotto di Siderno

SORBO SAN BASILE (CATANZARO) – Tragico incidente stradale nel Catanzarese sulla strada statale 109 Quater “della Piccola Sila”, dove nel tratto all’altezza del km 8,800, nel territorio comunale di Sorbo San Basile, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2026, si è verificato uno scontro tra due moto. Nell’impatto ha perso la vita Giuseppe Fragomeni, 26 anni, originario di Siderno, poliziotto in servizio a Bovalino.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di accertamento, le due motociclette si sarebbero scontrate frontalmente per cause al momento non chiarite. L’urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane centauro.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di soccorso, nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

A causa dell’incidente, il traffico lungo la statale ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con disagi per gli automobilisti in transito nel tratto interessato. La circolazione è poi tornata regolare poche ore dopo il sinistro.

Le verifiche proseguono per chiarire le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, resta il dolore per la morte del giovane agente, una nuova tragedia sulle strade calabresi.