Gizzeria, incendiata l’ex sezione del Pd e del Pci

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Brucia a Gizzeria un simbolo della sinistra: incendiata l’ex sezione del Pd e del Pci nel centro storico del paese

GIZZERIA – Brucia a Gizzeria l’ex sezione del Partito Comunista Italiano, poi sezione del PD, sita in via Petrarca, nel centro storico del paese. La sezione, rappresentava la memoria storica del territorio, uno spazio di libertà, come la descrive Camillo Trapuzzano ex segretario del PCI : «Era l’idea di creare uno spazio pubblico, non solo di appartenenza al partito, ma uno spazio sociale libero» . Questo luogo ha rappresentato per tutta la comunità di Gizzeria e non solo, per comunisti e non, un punto di incontro vero. Uno di quei posti che molti definirebbero “casa”.

Scrive Giusy Trapuzzano, figlia dell’ ex segretario dell’allora Pci: «Per me e per la mia famiglia lo era, casa, ma lo era soprattutto per mio padre. Quella struttura era il simbolo per eccellenza del Pci prima e del Pd poi, l’emblema di una sinistra radicata sul territorio. Molti su fb l’hanno ricordata sicuramente per le bellissime feste di compleanno, i veglioni e i momenti di spensieratezza condivisa. Per me, quello è e rimarrà un luogo sacro».

«Da lì si muoveva tutto, le feste di partito, le discussioni politiche, la parte sociale, comunitaria tutto quello che era legato ad un paese. E poi i giovani, tanti giovani e i veterani. Vederla in fiamme ha portato via un pezzetto del mio cuore, spingendomi a ricercare tra i ricordi l’amore profondo che mi lega a quelle mura. Da piccola, se qualcuno mi chiedeva “dov’è papà?”, io rispondevo sempre con orgoglio “alla sezione!”. Per me era casa!».

Continua Giusy: «C’è una strana, amara coincidenza in questo rogo. Il fuoco che divora la struttura sembra quasi, simbolicamente, definire la fine della sinistra a Gizzeria, soprattutto alla luce delle ultime vicende politiche. Ma se i muri possono bruciare e la politica può cambiare, la storia, l’orgoglio e il legame profondo con ciò che quel posto ha rappresentato non si cancelleranno mai».