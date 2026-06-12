Nocera Terinese, incidente mortale alla frazione Marina, deceduto noto ristoratore

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Nocera Terinese, incidente mortale tra auto e moto alla frazione Marina, deceduto noto ristoratore di 47 anni. Lievi ferite per una donna incinta

NOCERA TERINESE – Ha perso la vita Francesco Vescio, 47 anni, noto ristoratore del luogo che, a bordo di una moto, nel pomeriggio di oggi (12 giugno 2026) si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna in stato di gravidanza, L’incidente mortale è avvenuto lungo viale stazione di Marina di Nocera Terinese, una strada molto traffica e in pieno centro della frazione Marina. Niente da fare per il centauro – che procedeva in direzione Falerna – le cui gravi ferite gli sono state letali.

Il ristoratore 47enne è spirato durante il trasporto all’ospedale di Lamezia Terme mentre viaggiava a bordo di una autoambulanza del 118 della vicina postazione di Falerna. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri (cui sono affidati i vari accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’impatto) e i vigili del fuoco. Per quanto riguarda la donna alla guida dell’auto avrebbe riportato lievi ferite.

Diversi i gravi incidenti avvenuti su viale Stazione di Marina di Nocera Terinese. Ad agosto del 2022 fu investito da un’auto un imprenditore lametino che rimase gravemente ferito nello stesso tratto dove è avvenuto l’incidente mortale di oggi.