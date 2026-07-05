Cinque feriti in un incidente sulla Statale 106 nel Catanzarese

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CATANZARO – E’ di cinque feriti, di cui uno in maniera grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle ore 2,20, sulla Statale 106 Jonica a Borgia in provincia di Catanzaro. Tre i veicoli coinvolti: una Volkswagen Passat, un’Audi e una Fiat 600 per un totale di sette passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Soverato.

Il luogo dell’incidente

I feriti sono stati estratti dalle lamiere delle auto dal personale del 118 e trasferiti presso le strutture ospedaliere per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza. La Statale 106, dopo l’incidente, è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con riapertura della circolazione al termine dell’intervento, conclusosi intorno alle ore 5:00.