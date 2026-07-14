Incendiarono lo scooter di un avvocato: due arresti a Catanzaro

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CATANZARO – Incendiarono lo scooter di un avvocato di Catanzaro, danneggiando anche le mura della sua abitazione. Per tale episodio, che risale al 12 giugno scorso, due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato e condotte in carcere.
Le fiamme, appiccate allo scooter, si erano poi estese fino a danneggiare le mura della sua abitazione, nei pressi della quale lo scooter era parcheggiato.
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, si è svolta attraverso l’analisi di sistemi di videosorveglianza, consentendo così di ricostruire la dinamica dei fatti.
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