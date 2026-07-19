Sellia Marina, incidente stradale sulla Ss 106: un morto e due feriti

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Incidente stradale sulla SS 106 nel comune di Sellia Marina: tre feriti, morto in ospedale il conducente della Fiat Panda

Un tragico incidente stradale sulla Statale 106, nel territorio di Sellia Marina, è costato la vita a un giovane automobilista. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri (18 giugno 2026), quando la Fiat Panda della vittima si è scontrata violentemente con una Fiat 500: il ragazzo, rimasto incastrato tra le lamiere, è deceduto in ospedale poco dopo il ricovero. Nel sinistro sono rimaste ferite altre due persone.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. A seguito del violento impatto, il giovane conducente della Fiat Panda è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina che hanno provveduto alla sua estrazione mediante l’impiego di attrezzature specifiche per il soccorso tecnico urgente, affidandolo successivamente al personale sanitario del SUEM 118 che, dopo le prime cure sul posto, ne ha disposto il trasferimento in ospedale in gravi condizioni. Successivamente è stato appreso che il giovane è deceduto in ospedale.

Sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500, anch’essi presi in carico dal personale sanitario.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha inoltre consentito la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e successivamente ripristinata al termine delle attività.