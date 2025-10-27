Occhiuto proclamato presidente della Regione Calabria

1 minuto per la lettura

Roberto Occhiuto proclamato ufficialmente Presidente della regione Calabria per il secondo mandato; ora ha dieci giorni per nominare la nuova Giunta.

CATANZARO – CATANZARO – La giornata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, segna l’avvio formale della nuova legislatura in Calabria. Nel pomeriggio, alle ore 15:10 circa, la Corte d’appello di Catanzaro, ha infatti proceduto alla proclamazione ufficiale del governatore, rieletto nelle recenti elezioni regionali. Occhiuto, candidato alla presidenza con il centrodestra, aveva ottenuto una netta vittoria nelle consultazioni del 3 e 4 ottobre scorsi, conquistando il 57,26% delle preferenze, pari a oltre 453mila voti. Con la cerimonia di proclamazione odierna, Roberto Occhiuto entra adesso, ufficialmente e formalmente, nella pienezza delle sue prerogative e dei poteri esecutivi.

Il primo e cruciale passo che attende il Presidente, ora pienamente operativo, è la nomina della nuova Giunta regionale. A partire da oggi, Occhiuto dispone di un termine di dieci giorni per ufficializzare la sua squadra di governo, assegnando deleghe e incarichi agli assessori che lo affiancheranno nell’amministrazione della Regione. La composizione della Giunta è attesa con grande interesse per capire gli equilibri politici e le priorità che caratterizzeranno la prossima legislatura.

PROCLAMATI I PRIMI CONSIGLIERI REGIONALI A REGGIO CALABRIA

In mattinata, si era svolta la cerimonia ufficiale di proclamazione dei primi eletti presso il Tribunale di Reggio Calabria. La presidente del Tribunale, Maria Grazia Arena, ha letto il verbale per i cinque consiglieri eletti con quoziente pieno nella Circoscrizione elettorale Sud. I consiglieri proclamati rappresentano i seguenti schieramenti: Giuseppe Mattiani per la lista “Lega per Salvini”; Salvatore Cirillo per la lista “Forza Italia”; Giacomo Pietro Crinò per la lista “Occhiuto Presidente”; Giovanni Calabrese per la lista “Fratelli d’Italia”; Giuseppe Ranuccio per la lista “Partito Democratico”.