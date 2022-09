L’ambulanza non arriva, 72enne muore per infarto a Lamezia Terme

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CZ) – Forse l’ennesima vita che si sarebbe potuta salvare se l’ambulanza con medico avesse soccorso in tempo Raffaele Caparello, 72 anni, medico in pensione, morto al pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia pare per un infarto.

È stato il medico di turno della guardia medica a portare il paziente al pronto soccorso dopo che l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Lamezia, tra l’altro demedicalizzata, non era disponibile. L’altra ambulanza sarebbe dovuta arrivare da Falerna.

A quel punto il medico della guardia medica, dove il 72enne si era recato con i familiari visto che l’ambulanza del 118 non era disponibile perché pare fosse impegnata in un altro servizio (in un territorio fra i più vasti della Calabria, come Lamezia, c’è una sola ambulanza del 118 in servizio spesso pure senza medico a bordo).

A quel punto sarebbe dovuta arrivare da Falerna, ma non c’era tempo da perdere visto che il 72enne accusava dolori al petto, e così il dottore di turno della guardia medica ha personalmente portato l’uomo al pronto soccorso dove però, poco dopo, Caparello è deceduto.