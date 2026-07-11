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Catanzaro, ha diritto al sussidio ma non bastano i fondi: il caso di una bimba disabile. La denuncia del Codacons: «Non può ridursi a questione contabile».

CATANZARO – Una bambina con disabilità gravissima riconosciuta idonea per accedere agli interventi socio-assistenziali finanziati con il Fondo per le non autosufficienze dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, ma rimasta senza il beneficio economico. È il caso portato all’attenzione dal Codacons, che denuncia una situazione ritenuta emblematica delle difficoltà del sistema di welfare regionale. La minore figura infatti tra gli “idonei non beneficiari”, una definizione amministrativa che, secondo l’associazione dei consumatori, si traduce nella pratica nel riconoscimento del bisogno senza la successiva erogazione del sostegno. «Non si tratta di una domanda respinta né di una posizione priva dei requisiti – sottolinea il Codacons – ma di una bambina valutata positivamente dall’amministrazione che, tuttavia, resta senza copertura».

I DATI DELLA DELIBERA ASP E LA DENUNCIA SULLA CARENZA DI RISORSE FONDAMENTALI

L’associazione richiama la deliberazione dell’Asp di Catanzaro del 30 aprile 2026, dalla quale emerge che, su 552 domande presentate, 245 sono state dichiarate “idonee beneficiarie”, 241 “idonee non beneficiarie” e 66 “non idonee”. Un dato che, secondo il Codacons, evidenzia come quasi la metà delle famiglie giudicate aventi diritto sia rimasta esclusa dall’accesso ai contributi per carenza di risorse. «Quando una bambina viene riconosciuta idonea ma resta senza sostegno – afferma l’avvocato Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – non siamo davanti a una semplice questione contabile. Siamo davanti a un diritto accertato che rischia di restare senza tutela concreta. La pubblica amministrazione non può certificare un bisogno e poi lasciare la famiglia sola davanti alle conseguenze di quella fragilità».

IL CASO DELLA BIMBA DISABILE DI CATANZARO: LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI AGLI ENTI LOCALI E IL MONITO SULLA BUROCRAZIA

Per questo il Codacons ha inviato una richiesta di chiarimenti all’Asp di Catanzaro, alla Regione Calabria, al Comune competente, all’Ambito territoriale, alla Prefettura e al Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, chiedendo di conoscere le ragioni dell’esclusione, le risorse che saranno impiegate per finanziare gli aventi diritto e i tempi previsti per lo scorrimento della graduatoria. L’associazione richiama inoltre l’impegno assunto dalla Regione Calabria, che aveva assicurato che nessun avente diritto sarebbe rimasto escluso dai benefici. «La formula “idoneo non beneficiario” è il punto in cui la burocrazia diventa più dura della realtà che dovrebbe sostenere – conclude Di Lieto –. Nessun ritardo amministrativo, nessuna rendicontazione incompleta e nessun rimpallo di competenze tra enti può ricadere sulle spalle di una bambina con disabilità gravissima e della sua famiglia».