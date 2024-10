Gianfranco Trotta nuovo segretario generale della Cgil Calabria

2 minuti per la lettura

Gianfranco Trotta è il nuovo segretario generale della Cgil Calabria. Ha annunciato una mobilitazione regionale per i diritti dei lavoratori. Il governatore Roberto Occhiuto sottolinea l’importanza del dialogo.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – C’è un nuovo volto alla guida della Cgil Calabria. Gianfranco Trotta è stato eletto segretario generale dell’organizzazione sindacale, succedendo ad Angelo Sposato. L’elezione si è svolta quest’oggi, 28 ottobre 2024, nel corso dell’Assemblea generale regionale a Lamezia Terme. Trotta ha ottenuto un ampio consenso, raccogliendo 119 voti su 127. La proposta di eleggere Trotta era arrivata direttamente dal segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che ha partecipato ai lavori dell’assemblea. Landini ha quindi sottolineato l’importanza di un cambio generazionale all’interno del sindacato, pur mantenendo un forte legame con la tradizione e i valori della Cgil.

UN PROFILO DI ESPERIENZA QUELLO DEL NEO SEGRETARIO REGIONALE CGIL CALABRIA, GIANFRANCO TROTTA

Gianfranco Trotta, 61 anni, dipendente dell’Università della Calabria, vanta una lunga esperienza all’interno della Cgil, dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Prima di essere eletto segretario generale regionale, era responsabile dell’organizzazione del sindacato in Calabria. Il mandato sindacale di Trota inizia con la proposta di «manifestazione regionale che porti in piazza tutti quei temi, dal lavoro, alla sanità, passando per l’autonomia differenziata per il Ponte sullo stretto. Sui quali – ha precisato – la Cgil Calabria ha avviato nel tempo, attraverso documenti congressuali di categoria e confederali, vertenze e rivendicazioni sulle quali sono mancati riscontri, pur in presenza di un confronto».

Trotta ha quindi evidenziato l’importanza di «avere risposte per le lavoratrici ed i lavoratori calabresi, per i disoccupati, per i precari e per i pensionati. Credo che siano maturi i tempi per l’avvio di una mobilitazione regionale utilizzando tutti gli strumenti previsti, non escludendo lo sciopero generale della Calabria, contro le mancate attenzioni del governo nazionale verso il Mezzogiorno e la Calabria. Avvieremo il confronto – ha concluso Trotta – con le altre organizzazioni sindacali, con i movimenti e con le associazioni». Il neo segretario regionale della Cgil Calabria ha in programma già per le prossime settimane un incontro con i dirigenti di Cisl e Uil.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE DELLA CALABRIA ROBERTO OCCHIUTO ALL’ELEZIONE DI TROTTA

«Buon lavoro e sincere congratulazioni a Gianfranco Trotta, eletto nuovo segretario generale Cgil Calabria. Ringrazio il segretario regionale uscente, Angelo Sposato, con il quale in questi anni, nonostante la naturale divergenza di opinioni e una dialettica sempre franca, abbiamo lavorato con spirito di collaborazione per affrontare le tante emergenze dei nostri territori». Ha dichiarato il presidente della regione Roberto Occhiuto alla nomina del nuovo segretario generale calabrese. «La mia Giunta ritiene imprescindibile il confronto con tutte le organizzazioni sindacali. Le critiche, i suggerimenti costruttivi, la concertazione, sono una ricchezza positiva per chi ha l’onore e l’onere di governare. Da Trotta – ha concluso Occhiuto- non mi aspetto alcuno sconto, ma mi auguro che pur nella differenza dei ruoli e delle posizioni si possa continuare a lavorare insieme per far crescere la Calabria».