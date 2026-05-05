Orsini: Ue non può fare solo arbitro, Cina e Usa giocano partita

Sassuolo (Modena), 4 mag. (askanews) – “Se noi facciamo solo gli arbitri con il fischietto e altri continenti giocano la partita come la Cina e gli Stati Uniti, credo che per noi sia molto difficile. Bisogna che ci svegliamo”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, criticando la lentezza dell’Europa nel reagire alle sfide globali, a margine del premio “Un Fiore dall’argilla” che gli è stato consegnato dai Lions di Sassuolo durante una cerimonia a Confindustria Ceramica.”Purtroppo l’Europa sta facendo vedere il peggio di sé nei tempi di reazione verso il mondo – ha aggiunto Orsini -. Dopo il Covid, che forse è stata l’unica reazione veloce perché ha preso molta paura. Oggi da europeista convinto non vedo reazioni veloci su nessuna delle cose per cui è nata l’Europa: penso a un mercato unico dell’energia, a un mercato dei capitali, a una difesa unica europea”.