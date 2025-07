L’Arpacal conferma: a Botricello la qualità del mare è “eccellente”

2 minuti per la lettura

Il mare di Botricello è eccellente, confermato da Arpacal. Merito di investimenti regionali e monitoraggio costante. L’amministrazione punta a miglioramenti futuri.

BOTRICELLO (CATANZARO) – Ottime notizie per il litorale di Botricello: il mare della località catanzarese è stato classificato come “eccellente”. I risultati, frutto delle analisi condotte sia da Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) che dalla ditta Multiservizi, gestore dell’impianto di depurazione, confermano l’efficacia del lavoro svolto negli ultimi anni per garantire la qualità delle acque. I dati confermano, dunque, il lavoro meticoloso che si sta portando avanti dall’inizio della legislatura. Sono stati diversi gli interventi di manutenzione e potenziamento dell’impianto di depurazione finanziati dalla Regione Calabria.

MARE ECCELLENTE A BOTRICELLO MONITORAGGIO COSTANTE E CHIARIMENTI SULLA “FIORITURA ALGALE”

«I risultati comunicati pongono il litorale di Botricello come uno dei migliori della costa calabrese. Un obiettivo – scrivono dall’amministrazione – importante. Questo ovviamente non impedisce all’Amministrazione Comunale di continuare a lavorare per monitorare la qualità del mare durante la stagione estiva, in collaborazione con Capitaneria di Porto, Arpacal e tutti gli Enti coinvolti. L’attenzione rimane sempre alta rispetto alla qualità delle acque di balneazione, anche difronte alle segnalazioni che giungono dai bagnanti su formazioni che potrebbero sembrare sospette. Dopo le opportune verifiche, supportate dai dati delle analisi effettuate, possiamo dare rassicurazioni provate che i fenomeni che si presentano ormai da diverso tempo sono imputabili alla ormai sempre più comune “fioritura algale”, un fenomeno naturale spiegato e chiarito anche dall’Arpacal attraverso una nota esplicativa che è possibile consultare sul sito dell’Agenzia».

E ancora, il sindaco Saverio Simone Puccio ha espresso la propria soddisfazione e ha ringraziato «l’Arpacal, la Regione Calabria e la ditta Multiservizi per la qualità del lavoro svolto. E che viene confermato a pieno dai dati emersi dalle analisi. Proseguiremo il lavoro di monitoraggio, così come sono già in corso ulteriori progettazioni per migliorare sempre più il servizio di depurazione».