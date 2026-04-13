Vasto incendio tra Martirano Antico e Conflenti

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Incendio di vegetazione tra Martirano Antico e Conflenti: oltre 15 vigili del fuoco impegnati con sei mezzi. Fiamme contenute, si valuta l’intervento aereo

Martirano Antico-Conflenti, vasto incendio di vegetazione: Vigili del fuoco in azione da ieri sera, domenica 12 aprile 2026. Le squadre del Comando provinciale di Catanzaro, con il supporto del distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale, stanno lavorando senza sosta per contenere il rogo divampato tra i due comuni del Reventino.

Le operazioni sono iniziate nella serata di ieri, domenica 12 aprile 2026, e sono proseguite per tutta la notte, con oltre 15 unità impiegate e sei automezzi operativi, affiancati da due autobotti per il rifornimento idrico. L’intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme e di evitare che il fronte del fuoco si avvicinasse alle abitazioni delle aree limitrofe.

L’incendio interessa aree boscate e macchia mediterranea di alto fusto, un contesto particolarmente sensibile nella stagione degli incendi boschivi in Calabria, dove il piano regionale AIB 2025 punta proprio a rafforzare prevenzione, monitoraggio e intervento tempestivo. Sul posto sono presenti anche i carabinieri delle stazioni locali, mentre viene valutata la possibilità di attivare un direttore delle operazioni di spegnimento per chiedere il supporto di mezzi aerei antincendio.

INCENDIO TRA MARTIRANO ANTICO E CONFLENTI, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

Al momento, lunedì 13 aprile 2026, il rogo risulta ancora in atto, ma la situazione appare sotto controllo grazie al presidio continuo delle squadre a terra. Nelle ultime ore, inoltre, nella stessa area del versante tra Conflenti e Martirano si sono registrati altri episodi di incendi di vegetazione, confermando la vulnerabilità del territorio alle fiamme in questa fase dell’anno.