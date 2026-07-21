Incendio a Squillace lido: maxi intervento dei Vigili del fuoco

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Un vasto incendio alla vegetazione minaccia un villaggio turistico a Squillace lido: oltre 20 unità dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento

Un imponente incendio di vegetazione sta interessando la zona di Squillace Lido, nella costa catanzarese. Le fiamme, di vaste proporzioni, si sono estese rapidamente rendendosi visibili anche a distanza lungo gran parte del litorale.

Attualmente sono oltre venti le unità Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro al lavoro per contenere il fronte del fuoco: sul campo stanno operando le squadre della sede centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale, affiancate da diverse autobotti per garantire il rifornimento idrico continuo. La priorità assoluta dei soccorritori è mettere in sicurezza ed evitare che il rogo raggiunga un vicino villaggio turistico.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, al momento della pubblicazione, sono in corso.