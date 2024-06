Nuovo volo diretto Lamezia Terme-Toronto attivo in estate

1 minuto per la lettura

Un nuovo volo diretto dal 13 giugno al 3 ottobre 2024 collegherà una volta a settimana Lamezia Terme a Toronto in Canada

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE GSA, ha annunciato il proprio impegno sull’Italia concretizzando la ripresa ufficiale del volo diretto che collegherà Lamezia-Toronto dal 13 giugno al 3 ottobre 2024.

«I voli diretti – ha commentato Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa -rappresentano l’unico collegamento point to point dalla Calabria a Toronto e un punto di riferimento consolidato sul mercato italiano Air Transat opererà dal 13 giugno fino al 3 ottobre con un volo diretto a settimana Lamezia-Toronto». Il volo è previsto ogni giovedì. «Tutti i voli sono disponibili in GDS» ossia con il sistema informatico per la gestione della prenotazione e acquisto di biglietteria aerea.

«Accogliamo con rinnovato entusiasmo – commenta Marco Franchini, Amministratore Unico di Sacal – il collegamento dall’Aeroporto di Lamezia Terme per Toronto, operato da Air Transat grazie ad una partnership di lunga data. Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Lamezia Terme e per la regione Calabria, il Canada costituisce un mercato di riferimento importante non solo per i flussi turistici ma anche e soprattutto per i ricongiungimenti familiari. Il nostro obiettivo- conclude Franchini- è avere, nel prossimo futuro un collegamento stabile per tutto l’anno, supportati dalla Regione Calabria con cui abbiamo avviato iniziative idonee a sviluppare maggiormente la connettività intercontinentale».